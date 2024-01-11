Военный эксперт объяснил коррумпированность офицеров ВСУ Военэксперт Онуфриенко: коррупция типична для тыловых и боевых офицеров Украины

Фото: МО Украины

Коррупции подвержены как тыловое, так и боевое офицерство Украины, и скандалы, проливающие на нее свет, не изменят уровень коррумпированности командования ВСУ, сообщил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, информация о поведении замкома украинских сил теробороны Сергея Собко, обнародованная его экс-супругой, показывает типичную для страны картину.

Это является в ВСУ общей практикой в соответствии с пословицей «Кому война, а кому мать родна». Проведенные несколько раз расследования о поступлении гумпомощи в воинские части Украины показали, что аж треть от нее до воинских частей не доходит. Они проводились и в начале прошлого года, и в середине, но никто до сих пор так и не был наказан, — пояснил Онуфриенко.

По словам эксперта, коррупции подвержены не только тыловые управленцы ВСУ: достаточно часто на Украине всплывают скандалы, связанные и с офицерами, находящимися во фронтовых условиях.

Известно, что на линии фронта торгуют чем угодно. Власть используют в личных целях, вплоть до того, что солдаты и младшие офицеры ВСУ жалуются, что с них вымогают взятки, чтобы не отправлять в бой или переводить на более спокойные участки фронта, — рассказал Онуфриенко.

Ранее стало известно, что Марина Комарова, экс-супруга начальника штаба — замкомандующего Силами теробороны ВСУ Сергея Собко, рассказала на своей странице в соцсетях о коррупционных схемах бывшего мужа. По ее данным, Собко создал «проектный офис реформ» со штатом около 50 человек, из которых реальной работой занимались не более 15 человек. Женщина утверждает, что Собко использовал в личных целях служебный транспорт и подчиненных.

10 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Счетной палаты страны свою подругу Ольгу Пищанскую. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала это решение «позором и кумовством».