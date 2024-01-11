Зеленский назначил старую подругу главой Счетной палаты: что их связывает Главой Счетной палаты Украины назначили подругу Зеленского Ольгу Пищанскую

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Главой Счетной палаты Украины назначена Ольга Пищанская, которая является подругой президента страны Владимира Зеленского. Что связывает чету украинского лидера и Пищанскую — читайте в материале NEWS.ru.

«Позор и кумовство»

По словам украинского депутата Ирины Геращенко, первое заседание Верховной рады в этом году началось с «позора и кумовства». Она подчеркнула, что за кандидатуру Пищанской проголосовали 252 депутата, большая часть из которых являются членами пропрезидентской партии «Слуга народа».

Геращенко обратила внимание, что спикер Рады Руслан Стефанчук начал заседание с «сигнального голосования», чтобы проверить, хватит ли голосов для назначения Пищанской.

«Первое заседание Верховной рады в 2024 году началось с позора и кумовства. Верховная рада голосами слуг, ОПЗЖ и групп назначила председателем Счетной палаты подругу президента и его соседку из Кривого Рога Ольгу Пищанскую», — написала Геращенко.

Что связывает Пищанскую и семью Зеленских

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) проголосовал «против» назначения Пищанской главной Счетной палаты. В своих соцсетях он написал о причинах, почему не согласился с большинством.

«Ольга Пищанская недавно возглавляла Антимонопольный комитет, а ее сестра Светлана Пищанская является близкой к семье Зеленских и была директором фирмы, на которую была оформлена вилла семьи Зеленских в Италии», — написал Гончаренко.

Биография новой главы СП Украины

Пищанской 44 года. Ранее она возглавляла Антимонопольный комитет Украины, где работала с середины лета 2020 года. Осенью 2023 года она без объяснения причин написала заявление об уходе.

Долгое время Пищанская работала в бизнес-секторе. В 2016 году руководила закупками в «Метинвест Холдинг» Рината Ахметова. С 2017 года новоиспеченная глава Счетной палаты основала частные компании, специализирующиеся на закупках.

Почему уволили прежнего главу Счетной палаты

Бывший глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке в ноябре 2022 года. По его словам, основанием для этого послужил скандал с незаконным получением чиновником компенсации из бюджета.

Осенью 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приговорил Пацкана к ограничению свободы на два года за незаконное получение компенсации за жилье, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

Другие случаи кумовства в Раде

Президента Украины Владимира Зеленского неоднократно обвиняли в кумовстве. С его приходом к власти бывшие участники КВН и юмористы начали получать неожиданные государственные посты.

Одним из самых неоднозначных решений украинского лидера стало назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. До этого Баканов не имел ничего общего со службами безопасности, зато был другом детства и соседом Зеленского в Кривом Роге, а после этого стал бизнес-партнером по «Кварталу 95».

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