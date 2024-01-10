Главой Счетной палаты Украины стала подруга Зеленского Главой Счетной палаты Украины назначили подругу Зеленского Пищанскую

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главой Счетной палаты Украины назначена Ольга Пищанская, которая является подругой президента страны Владимира Зеленского, сообщила в Telegram-канале украинский депутат Ирина Геращенко. По ее словам, первое заседание Верховной рады в этом году началось с «позора и кумовства».

Первое заседание Верховной рады в 2024 году началось с позора и кумовства. Верховная рада голосами слуг, ОПЗЖ и групп назначила председателем Счетной палаты подругу президента и его соседку из Кривого Рога Ольгу Пищанскую, — написала Геращенко.

Она подчеркнула, что за кандидатуру Пищанской проголосовали 252 депутата, большая часть из которых являются членами пропрезидентской партии «Слуга народа». Геращенко обратила внимание, что спикер Рады Руслан Стефанчук начал заседание с «сигнального голосования», чтобы проверить, хватит ли голосов для назначения Пищанской.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ранее заявил о «политической смерти» Зеленского. По его мнению, еще одного президентского срока у украинского лидера не будет и сейчас ему необходимо думать о поддержании своих рейтингов.