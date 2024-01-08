«Он уже умер»: депутат Рады «приговорил» Зеленского Депутат Рады Костенко заявил о политической смерти Зеленского

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер, заявил New Voice секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. Он выразил мнение, что другого президентского срока у Зеленского больше не будет.

Я считаю, что сейчас Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство, — сказал Костенко.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что граждане Украины должны избавиться от администрации Зеленского, так как только в этом случае они смогут договориться с Россией о наступлении мира. Он выразил уверенность, что действующие власти не в состоянии управлять народом.

Соскин считает, что народу Украины пора перестать прислушиваться к провластным политикам. По его мнению, пришло время сделать выбор в пользу создания «коалиции мира».

До этого председатель совета «Другая Украина» Виктор Медведчук сказал, что Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию».