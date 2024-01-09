Чем болен глава Петагона Остин: отправят ли его в отставку, кто преемник

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин

Загадочная госпитализация главы Минобороны США Ллойда Остина обрастает новыми интригами. Министру предрекают отставку из-за того, что он скрывал от Белого дома свою болезнь. Хотя шеф Пентагона пообещал исправиться в дальнейшем, эксперты уже называют имена возможных преемников Остина. О том, кто это может быть и почему ошибка министра оказалась насколько серьезной, читайте в материале NEWS.ru.

В каком состоянии сейчас Остин

Утром 9 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин переведен из реанимации и восстанавливается в «более уединенной части больницы». По его словам, министр по-прежнему испытывает недомогание, но прогнозы на его выздоровление хорошие. При этом представитель Пентагона отметил, что точной даты выписки Остина пока нет. Вместе с тем он пообещал публиковать новые данные каждый день.

"Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший", — сообщил пресс-секретарь Пентагона.

Когда стало известно о болезни Остина

Вероятно, поручение ежедневно информировать общественность Райдер получил от своего шефа из-за обрушившегося на главу Пентагона шквала критики. Дело в том, что впервые министр попал в больницу еще 22 декабря для проведения «плановой медицинской процедуры». На следующий день Остина отпустили домой, но уже 1 января он был доставлен в госпиталь Уолтера Рида. Как пишет The Guardian, министра госпитализировали «с сильной болью».

По информации издания, на следующий день Остин передал «оперативные обязанности» своему заместителю Кэтлин Хикс, которая в это время отдыхала в Пуэрто-Рико. Хикс даже не сообщили причину, по которой ее попросили взять на себя обязанности главы военного ведомства, хотя, по словам чиновников Пентагона, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна все-таки проинформировали.

При этом Хикс осталась в Пуэрто-Рико, а министерством руководила по защищенным каналам связи. О том, что Остин находится в больнице, она узнала только через два дня, в четверг, 4 января. В тот же день об этом сообщили советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и президенту США Джо Байдену. Еще через сутки министр проинформировал о своей болезни конгресс и только тогда выступил с публичным заявлением.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press По некоторым данным, Остин передал «оперативные обязанности» своему заместителю Кэтлин Хикс

Как отреагировали в США на болезнь Остина

Как пишет Politico, новость о госпитализации Остина «стала шоком» для высших должностных лиц, в том числе для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В администрации главы государства не знали об осложнениях, которые возникли у министра обороны в результате медицинской процедуры. А конгресс, по данным издания, оповестили о состоянии Остина за 15 минут до выпуска официального пресс-релиза Министерства обороны.

Такая скрытность шефа Пентагона возмутила конгрессменов. Они призвали Ллойда Остина пояснить, почему его подчиненные своевременно не сообщили о его госпитализации.

«Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, но выражаем обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья. <...> Остаются открытыми несколько вопросов: какую медицинскую процедуру он проходил и какие возникли осложнения, как оценивается его состояние сейчас, как и когда прошла передача полномочий министра, в чем причина задержки с информированием президента и конгресса», — заявили американские парламентарии.

Журналистам тоже показалось подозрительным молчание Пентагона. Ведущий консервативного канала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему информацию о госпитализации Остина раскрыли только спустя пять дней.

«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» — спросил он.

Какое обещание дал Остин

7 января Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться к своим обязанностям. Шеф Пентагона признал, что должен был лучше информировать общественность о своем состоянии.

«Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу информационной прозрачности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность», — сказал глава Пентагона.

Фото: Mc1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press Американисты называют отставку Остина вполне вероятной

Почему Остин молчал о своей госпитализации

Молчание Остина о своей болезни однозначно имеет политическую подоплеку, уверен американист Борис Межуев. По его словам, в настоящее время пересматривается стратегия США в отношении Украины. Он отметил, что нынешний глава Пентагона давал гарантию, что украинское контрнаступление пройдет успешно.

«Он даже гарантировал, что русские отступят. То есть за эту стратегию он лично нес ответственность. Но как оказалось, украинский контрнаступ не привел ни к чему. Поэтому на Остина посмотрели немного косо. Может, у него начались проблемы с сердцем из-за его напряжения. А может, его специально отправили лечиться, чтобы найти повод к отставке», — сказал Межуев в беседе с NEWS.ru.

Уволят ли Остина?

Представители Республиканской партии США не упустили возможность указать на «неприемлемое» поведение главы оборонного ведомства. Издание The Hill сообщило, что Остину планируют предъявить резолюцию об импичменте из-за того, что он не уведомил Белый дом и конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней.

«Республиканец из палаты представителей Мэтт Розендейл, который представит резолюцию об импичменте, заявил, что решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре, нарушило его присягу и поставило под угрозу жизни американских граждан», — отмечает издание.

Однако в администрации Джо Байдена пока не готовы признавать ошибку Остина. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что глава Пентагона исполняет все свои обязанности, даже находясь в больнице. По его словам, речи об его отставке не идет.

«Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает все, что делал бы в обычное время, но из больницы <...>. Нет планов, кроме тех, чтобы Остин оставался на посту», — заявил Кирби.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press Как пишет Politico, новость о госпитализации Остина «стала шоком» для высших должностных лиц

Кто может заменить Остина

Однако Борис Межуев в беседе с NEWS.ru назвал отставку Остина вполне вероятной. По словам американиста, сменщиком главы Пентагона будет совершенно неожиданная личность, но хорошо знакомая американской общественности.

«Совершенно точно убежден, что это будет не военный. Во-первых, об этом гласит закон: генералы не могут вступать в государственные должности на протяжении 10 лет. А во-вторых, как показала практика в этот раз, назначение военного оказалось ошибкой, понадеялись на его опыт. Нельзя исключить, что это будет человек из близкого окружения Байдена, с большим опытом в вооруженных силах, но тем временем штатский. Возможно, им может стать глава ЦРУ Билл Бернс», — заявил Межуев.

Политолог отметил, что выберут человека, открытого прессе, так как исчезновение Остина из информационного поля на несколько дней имело негативные последствия для администрации Байдена, тем более перед президентскими выборами в США. Межуев даже не исключил, что новым главой Пентагона может стать республиканец.

Чем чревата приостановка работы Пентагона

Республиканцы считают, что молчание Остина о своей болезни можно считать провалом в деятельности военного ведомства. «Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — заявил парламентарий от штата Небраска Дон Бэкон, призвав внести изменения в работу военного ведомства страны.

Как болезнь Остина повлияет на репутацию Байдена

Факт молчания Остина о своей болезни стал нарушением обещаний, которые давал президент Байден при вступлении на должность, напоминает газета USA Today. В первый же день в Белом доме он гарантировал, что новая администрация вернет правительству прозрачность и доверие. Однако загадочность госпитализации Остина заставила американцев усомниться в этом. Ведь по правилам американской публичной политики высокопоставленные чиновники должны сообщать о результатах своих медицинских исследований.

«Решение Остина держать свою госпитализацию и серьезную болезнь в секрете даже от Белого дома и своего главного заместителя вызвало политическую бурю, которая, по словам чиновников, подорвала доверие к Пентагону и подняла вопросы о приверженности администрации прозрачности», — пишет USA Today.

Такое поведение нетипично и для самого Остина. Например, в августе 2022 года он объявил, что у него COVID-19, в течение нескольких часов после сдачи теста, подробно описав свои симптомы и объяснив свой план «сохранить все полномочия».

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