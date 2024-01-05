Снять санкции в обмен на пленных ВСУ. Какую сделку Кадыров предложил США? Кадыров предложил США снять с его семьи санкции в обмен на пленных бойцов ВСУ

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список которых он передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне. Что об этом известно?

Что Риттер делал в Грозном

Кадыров в своем Telegram-канале сегодня ночью, 5 января, рассказал, что бывший морской пехотинец и разведчик США Скотт Риттер вместе с делегацией посетил Чеченскую Республику.

«Первым делом Скотт Риттер посетил Российский университет спецназа, где его ожидал <...> председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. В ходе непринужденного разговора они обсудили ситуацию в мире и специальную военную операцию на Украине. Скотт Риттер широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны», — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что делегация побывала на аэродинамическом комплексе Goodsky, где ее участники опробовали крупнейшую в Европе аэротрубу с помощью профессиональных инструкторов.

«Также они смогли пострелять из различных типов огнестрельного оружия на полигоне РУС. Завершающим пунктом визита делегации стало посещение крупнейшей мечети в Европе „Гордость мусульман“, расположенной в городе Шали», — сообщил он.

Глава Чечни поблагодарил делегацию во главе с Риттером за посещение республики.

«Уверен, увиденное позволит Скотту Риттеру сформировать объективное мнение о нашей республике и ее вкладе в специальную военную операцию на Украине», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Какую сделку Кадыров предложил США

В ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном Кадыров предложил Соединенным Штатам Америки снять с его семьи санкции в обмен на военнопленных бойцов Вооруженных сил Украины.

«Есть интересное предложение для нашего гостя (Скотт Риттер. — NEWS.ru). У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список военнопленных] нашему гостю, <...> если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, <...> кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим», — сказал он.

Во время передачи списка бывшему разведчику Соединенных Штатов Америки была показана видеозапись с пленными украинцами. На видео они сообщили, что предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.

Как санкции повлияли на Кадырова

В мае прошлого года Кадыров сообщил, что впервые за 10 лет он встретился со своим любимым конем по кличке Зазу. Из-за санкций он не мог приехать в Чехию, где находилось животное.

По словам главы Чечни, украинские спецслужбы предлагали ему заплатить за коня $18 тысяч, но этого не произошло, потому что во время передачи Зазу случилась какая-то заминка на границе и его люди забрали животное бесплатно.

«Я сейчас бы ни за какие деньги не продал. Оценили в $18 тысяч, просто не понимают ценность лошадей. Легче было договориться с украинскими спецслужбами, потому что они тоже за эти деньги предложили. Но потом не договорились, деньги у меня остались. Лошадь сама пришла домой, получается», — сообщал Кадыров.

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