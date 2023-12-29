Кадыров пообещал отправить «джихад-машины» на Украину Кадыров ознакомился с первыми образцами экспериментальной «джихад-машины»

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил первые экспериментальные образцы «джихад-машины» — легкого военного автомобиля, спроектированного на базе шасси «УАЗ-Патриот», «ГАЗ-Соболь» и «ГАЗ-Садко». По словам чеченского лидера, которые приводит РИА Новости, машины в ближайшее время отправят на передовую в зону СВО.

Мы уже посмотрим, как они себя поведут на передовой, на СВО. Я думаю, что в ближайшем будущем они уже будут <...> на территории Украины, — сказал он.

Сейчас автомобили проходят тестирование. Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов рассказал, что их серийное производство стартует уже в следующем году. По его словам, российские бойцы в зоне СВО остро нуждаются в таких машинах.

Мы специально не стали их бронировать, так как изначальная задача этих машин — маневренность для ведения тактических боевых действий. У нас уже есть контракт с Росгвардией. Одобрен бюджет с Минпромторгом на первый квартал 2024 года в размере 2 млрд рублей для закупки этой техники, — сказал он.

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