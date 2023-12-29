«Ввиду праздников»: Кадыров заявил о росте боевой активности под Клещеевкой Кадыров заявил о росте боевой активности под Клещеевкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о росте боевой активности перед новогодними праздниками на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. Как написал политик в Telegram-канале, спецназ «Ахмат» совместно с бригадой армейского корпуса ВС РФ продолжают ликвидировать позиции противника в районе Клещеевки, где ВСУ несут значительные потери.

Клещеевка. <...> ВСУ продолжают нести значительные потери на этом участке фронта. Наша группа воздушной разведки, следуя наработанной схеме, оперативно выявляет места скопления живой силы и с таким же успехом уничтожает. Ввиду приближающихся праздников наши парни начали наиболее активно осыпать «подарками» незваных гостей и будут продолжать до тех пор, пока последний из них не покинет зону ответственности, — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ взяли под контроль опорный пункт украинской армии на Донецком направлении, который имеет высокую стратегическую важность. Помимо этого, российские военные захватили крупный арсенал, на котором хранились западные образцы вооружения. Во время боя были найдены трофейные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, шведские ручные гранатометы AT-4 и различные боеприпасы.