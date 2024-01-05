Кадыров предложил отдать Киеву пленных в обмен на снятие санкций с лошадей Кадыров предложил снять санкции со своей семьи и лошадей в обмен на пленных ВСУ

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он сообщил во время визита в Грозный экс-разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, передает РИА Новости. Там же показали видеообращение украинских пленных, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие» рестрикции в обмен на то, что 20 солдат ВСУ вернутся домой.

У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим, — сказал Кадыров

До этого Кадыров показал видео встречи с любимым конем по кличке Зазу, которого он не видел с 2014 года. Породистый скакун содержался в конюшне Чехии из-за санкций, а в 2023-м вернулся к главе Чечни. Кадыров подчеркнул, что украинские спецслужбы просили за возвращение коня $18 тысяч.

Однако в последний момент, когда скакуна уже передавали на границе, украинцы либо «задумали что-то вне плана», либо что-то не поделили между собой. По словам Кадырова, пока представители Украины выясняли между собой отношения, его люди просто забрали коня, ничего им не заплатив.