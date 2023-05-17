«Деньги у меня остались»: Кадыров показал видео встречи с любимым конем Кадыров не заплатил украинским спецслужбам за возвращение коня из Чехии

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи с любимым конем по кличке Зазу, которого он не видел девять лет. C 2014 года породистый скакун содержался в конюшне Чехии из-за санкций. Кадыров подчеркнул, что ему не пришлось платить украинским спецслужбам, которые просили за коня $18 тысяч. По словам чеченского лидера, такая лошадь стоит миллионы, но он не расстался бы с ней ни за какую сумму.

Я сейчас бы ни за какие деньги не продал. Оценили в $18 тысяч, просто не понимают ценность лошадей. Легче было договориться с украинскими спецслужбами, потому что они тоже за эти деньги предложили. Но потом не договорились, и деньги у меня остались. Лошадь сама пришла домой, получается, — рассказал Кадыров.

Глава Чечни объяснил, что в последний момент, когда скакуна уже передавали на границе, украинцы либо «задумали что-то вне плана», либо что-то не поделили между собой. По словам Кадырова, пока представители Украины выясняли между собой отношения, его люди просто забрали коня, ничего им не заплатив.

Конокрады из эсбэушников отличные, а вот переговорщики — никакие, — заключил он.

В марте стало известно о похищении коня Кадырова в Чехии. В мае в чешской полиции выдвинули версию о том, что людей, укравших Зазу, мог нанять сам глава Чечни. Тот в свою очередь сообщил, что к нему обратились представители украинских спецслужб, предложившие выкупить коня за $18 тысяч.