Кадыров поддержал кровную месть для разыскиваемых преступников

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров допустил убийства родственников людей, разыскиваемых за преступления, передает RTVI. Об этом он заявил на совещании с сотрудниками местных МВД и Росгвардии, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности в регионе. Видеоролик с совещания на чеченском языке Кадыров выложил в своем Telegram-канале еще 30 декабря.

Любой, кто нарушает общественный порядок или коснулся рукой сотрудника милиции, гостя республики. Если мы его не найдем, мы не будем его искать, мы найдем его домашних. У нас всегда было и у наших отцов: если не находили виновника, оглашали месть его брату, отцу. Мы отомстим им за их родственника, — заявил Кадыров.

Он также написал на своей странице, что случаи, когда кто-то «зомбирует молодежь, находясь за пределами страны», будут пресекать очень жестко и на корню, чтобы другие «тысячу раз задумались, прежде чем дать себя использовать». Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты, пояснил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что его 15-летний сын Адам счел бы за честь наказание за избиение Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у волгоградской мечети. По его словам, в свои годы Адам проявил героизм. Руководитель республики рассказал, что видит в соцсетях комментарии, авторы которых возмущаются по поводу наград Адама. Кадыров сказал, что благодарен людям, наградившим сына за то, что они «так болеют за свою религию и свое государство».