Небензя: за подрыв «Северных потоков» виновные ответят в любом случае

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам подрыва трубопроводов «Северный поток» придется ответить в любом случае. Диверсия в Балтийском море говорит о вовлеченности Запада в украинский конфликт, отметил он на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что участие Запада в конфликте на Украине было косвенным, но все больше перерастает в прямое и последствия этого теперь заметны повсюду.

От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва «Северного потока», за который, разумеется, придется ответить в любом случае, — сказал дипломат.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о расследовании диверсии на российских экспортных газопроводах. По его версии, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы, а через три месяца ее взорвали норвежцы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российская сторона продолжит настаивать на расследовании диверсий на «Северных потоках». Виновных в произошедшем необходимо найти, подчеркнула она. При этом очевидно, что Россия не имеет отношения к подрыву газопроводов, уверена парламентарий.