Депутат Журова призвала найти виновных в диверсях на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Российская сторона продолжит настаивать на расследовании диверсий на «Северных потоках», заявила в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Виновных в произошедшем необходимо найти, подчеркнула она. При этом очевидно, что Россия не имеет отношения к подрыву газопроводов, уверена парламентарий.

Мы будем продолжать настаивать на расследовании. Везде и на всех площадках будем об этом говорить. Нам нужно выяснить, кто виноват. Явно, что это не мы. Кто тогда? — заявила Журова.

Депутат добавила, что Россия уже делала заявления о подрыве «Северных потоков», которые основывались на расследовании американского журналиста Сеймура Херша, игнорируемого Западом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия видит «глухую стену нежелания» коллективного Запада разбираться с терактом на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он добавил, что Москва ограничена в возможностях расследования этого инцидента, но продолжит делать все возможное для установления виновных.

Накануне Москва запросила заседание Совбеза ООН поcле публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша. Он опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непоcредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах. Согласно его данным, взрывчатку под газопроводами установили американские водoлазы летом 2022 года, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.