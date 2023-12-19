Небензя: США и Запад не смогут скрыть собственное нарушение СВПД

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и западные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогут скрыть свои нарушения, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости. Он отметил, что именно на этих странах лежит ответственность за срыв выполнения ядерной сделки.

США и европейским участникам плана не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряженности заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки. И именно они должны привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом, — заявил Небензя.

Вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе призвала на прошлой неделе и Москва. Обращение было направлено к США и странам евротройки (Франция, Германия и Великобритания). По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, на данный момент эти страны пытаются помешать сотрудничеству Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).