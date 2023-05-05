Небензя оценил призывы лишить Россию председательства в ООН Небензя: призывы лишить Россию председательства в СБ ООН были смехотворными

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Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными заявления ряда стран, что председательство РФ в Совбезе следовало передать кому-то еще. Дипломат отметил, председательство в апреле прошло штатно, состоялись все мероприятия, которые планировались, сообщает РИА Новости.

Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет безопасности, — подчеркнул постпред.

Небензя добавил, что призывы о лишении страны председательства в Совбезе «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам».

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожает распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.