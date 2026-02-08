Названы последствия покушения на генерала Алексеева для мирных переговоров

Автомобиль СК РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева усложняет мирные переговоры с Украиной, предположил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом он отметил, что российская делегация продолжит отстаивать свою позицию на встречах по урегулированию конфликта.

Заявление [президента Украины Владимира] Зеленского о том, что они полностью не причастны к этому террористическому акту, мешает соглашению. Если сейчас это все подтверждается, это говорит о нелегитимности Зеленского. Это говорит о сложности ведения переговоров с Украиной и лживости многих их заявлений. Мы будем продолжать действия по мирному соглашению и, несмотря на эти сложности, будем отстаивать свою позицию, ― объяснил Чепа.

Парламентарий добавил, что США продолжают оказывать давление на Зеленского в рамках мирного процесса. Он подчеркнул, что в Евросоюзе все чаще звучит точка зрения о необходимости завершения конфликта.

Американцы усиливают давление на Зеленского. Меняется риторика некоторых лидеров европейских стран по вопросу соглашения. Идет активное муссирование вопроса легитимности Зеленского, связанного с возможностью выборов в ближайшее время. Хотя есть сопротивление, в том числе со стороны Рады, ― резюмировал Чепа.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что предполагаемый пособник и непосредственный исполнитель покушения на Алексеева задержан в Москве. Также установлено местонахождение его возможной сообщницы Зинаиды Серебрицкой.