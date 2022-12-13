Названа возможная дата послания президента Федеральному собранию РИА Новости: послание президента Федеральному собранию может пройти 27 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному посланию 27 декабря. Такую дату озвучил РИА Новости источник.

Прошла информация про 27 число (декабря. — NEWS.ru), не совсем однозначно (по дате. — NEWS.ru), но такая информация прошла, — сказал собеседник агентства.

Ранее Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. Точная дата тогда не была названа. В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было.

В середине ноября источники РБК сообщали, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, глава государства планирует затронуть тему специальной операции России на Украине.