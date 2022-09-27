Названа польза жевательной резинки для организма Диетолог Писарева перечислила полезные свойства жевательной резинки

Фото: pixabay.com

Диетолог Ирина Писарева заявила, что жевательная резинка уравновешивает действие щелочей, кислоты, хорошо влияет на среду ротовой полости, а также улучшает процесс пищеварения. Эксперт пояснила, что в процессе жевания во рту активно выделяется слюнный секрет. Она добавила, что жевательная резинка способствует выделению желудочного сока и помогает при переедании, пишет URA.RU.

Когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюнный секрет. Он нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости, — рассказала Ирина Писарева.

По словам специалиста, в рамках небольшого исследования было изучено влияние жевательной резинки при полостных операциях, которое показало, что процесс жевания помогает улучшить пищеварение.

Диетолог Кристина Плотникова ранее заявила, что бананы улучшают память, повышают иммунитет, выводят продукты распада алкоголя и поднимают настроение. Эксперт добавила, что фрукт содержит большое количество витаминов группы B и C. По словам диетолога, употребление бананов способствует нормализации сердечно-сосудистой системы.