Названы даты референдума по присоединению Запорожской области к России Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. Он заявил, что уже подписал соответствующее положение.

Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября, — заявил Балицкий.

Ранее стало известно, что с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о присоединении к РФ Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вступление в состав России. Он подчеркнул, что Россия ждет от них свободного волеизъявления и последнее слово останется за ними.