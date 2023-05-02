Названа цель поддержки США атак украинских беспилотников на объекты РФ Сенатор Джабаров назвал главной целью США и их союзников уничтожение России

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Поддержкой атак украинских беспилотников на объекты, расположенные на территории РФ, США стремятся уничтожить Россию и создать проблемы для Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что Вашингтон и его союзники используют украинцев «как пушечное мясо».

Россия защищает свои территории, они конституционно входят в состав России. Американцы и их союзники наглым образом просто используют украинцев как пушечное мясо в борьбе с Россией, потому что главная цель — уничтожить нашу страну, — пояснил сенатор.

По словам Джабарова, у Вашингтона будет все меньше шансов не включаться в противостояние с Россией напрямую. Он уточнил, что на это будет влиять глубина украинского конфликта. Сенатор также выразил надежду, что в Вашингтоне остались те, кто понимают, к чему могут привести решения действующего президента США Джо Байдена.

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель ранее заявил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев и предпринимать шаги для того, чтобы привлечь Россию к «ответственности». Таким образом он отреагировал на атаки беспилотников ВСУ на гражданские объекты России.