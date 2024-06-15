Назначен новый врио секретаря генсовета «Единой России» Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Якушев

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил действующего полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России». Он займет должность после съезда.

В соответствии с уставом партии Владимир Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «Единой России», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года. Кроме того, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, получивший должность помощника президента в обновленном правительстве, назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его племянник Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития республики. Он назвал нового главу ведомства профессионалом, пусть и достаточно молодым.