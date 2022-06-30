Нарышкин рассказал о польских планах расчленения Украины Нарышкин: руководство Польши приступило к разработке планов по расчленению Украины

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Нарышкин

Руководство Польши приступило к разработке планов по расчленению Украины, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СВР, в Варшаве сочли невозможным предотвратить победу России в спецоперации и расценивают перспективы политического выживания режима Владимира Зеленского как «неутешительные».

По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, — заявил Нарышкин.

Нарышкин уточнил, что, по мнению Польши, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории США и Великобритания будут вынуждены проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине". Итогом его станет расчленение Украины.

Ранее о том, что коллективный Запад предпринимает попытки забрать Западную Украину, присоединив ее к Польше, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Минск обеспокоен такими планами, которые могут коснуться и Белоруссии.