Лукашенко: Запад делает шаги по расчленению Украины

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи / Фото Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Коллективный Запад предпринимает попытки забрать Западную Украину, присоединив ее к Польше, как это было до 1939 года, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит РИА Новости, Минск обеспокоен такими планами, которые могут коснуться и Белоруссии.

Нас беспокоит, что они, поляки и натовцы, готовы выйти, «помочь» таким образом, забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Мы ухо востро держим, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что Запад недооценил санкционные меры против РФ и Белоруссии. По его словам, эти решения ударили по самим западным странам.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан Польши. Об этом написала в своем Telegram-канале представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря. По ее словам, внесение и рассмотрение документа состоится в ближайшем будущем.