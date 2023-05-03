«Надо наносить удары»: генерал Соболев отреагировал на атаку Кремля Генерал Соболев предложил наносить удары по Украине после атаки на Кремль

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с фрегата «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря

Член комитета ГД по обороне, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru предложил наносить удары по «центрам принятия решений» после атаки беспилотников на Кремль. Генерал также считает, что необходимо перекрыть путь поставки ВСУ техники через западную границу Украины.

То, что сбили, — это, конечно, хорошо. Но это уже даже не красная линия. И пора уже переходить к прямому воспрепятствованию поступлений техники и вооружений в зону боевых действий через западную границу Украины. Но надо также наносить удары по центрам принятия решений, — заявил Соболев.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры. При этом он подчеркнул, что планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются и российский лидер будет в нем участвовать.

Путин в ходе атаки не пострадал, сегодня он работает в Ново-Огарево.