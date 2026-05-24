Медведев раскрыл, зачем украинский «наркоурод» напросился на удары по Киеву

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о руководстве Украины на фоне объявленной воздушной тревоги по всей стране. В своем Telegram-канале он отметил, что киевские власти намеренно провоцировали массовые прилеты по объектам ВПК ради личной выгоды.
Медведев уверен, что подобные деструктивные действия используются киевскими политиками для удержания власти и консолидации электората вокруг себя перед выборами. Создание картинки масштабных разрушений также помогает чиновникам в Киеве оправдывать собственные неудачи и продолжать привычные коррупционные схемы.
Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. <...> Так проще просить деньги и оружие, — объяснил Медведев.
В завершение он задался вопросом о целесообразности продолжения силового давления на инфраструктуру Украины. По мнению Медведева, бить нужно еще сильнее.
Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени, — подытожил он.
Ранее стало известно, что в Киеве прогремели шесть серий взрывов. Звуки детонации также были зафиксированы в Кропивницком и Черкассах. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.