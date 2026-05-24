Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 09:44

Медведев раскрыл, зачем украинский «наркоурод» напросился на удары по Киеву

Медведев назвал действия Киева провокацией ответных ударов

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о руководстве Украины на фоне объявленной воздушной тревоги по всей стране. В своем Telegram-канале он отметил, что киевские власти намеренно провоцировали массовые прилеты по объектам ВПК ради личной выгоды.

Медведев уверен, что подобные деструктивные действия используются киевскими политиками для удержания власти и консолидации электората вокруг себя перед выборами. Создание картинки масштабных разрушений также помогает чиновникам в Киеве оправдывать собственные неудачи и продолжать привычные коррупционные схемы.

Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. <...> Так проще просить деньги и оружие, — объяснил Медведев.

В завершение он задался вопросом о целесообразности продолжения силового давления на инфраструктуру Украины. По мнению Медведева, бить нужно еще сильнее.

Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени, — подытожил он.

Ранее стало известно, что в Киеве прогремели шесть серий взрывов. Звуки детонации также были зафиксированы в Кропивницком и Черкассах. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Власть
Дмитрий Медведев
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика Ахохова
Власти Китая запустили расследование взрыва на угольной шахте
Стало известно о поражении важного объекта ВСУ
Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева
Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены
Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив
«Мы буквально на грани»: в Калифорнии вырос риск детонации всех резервуаров
Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане
Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США
Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины
Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице
Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире
Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов
Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе
Удары по Украине сегодня, 24 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины
Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом
Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова
Названа дата похорон мэра Нальчика
В деле об упавшей в осетинскую реку россиянке поставили точку
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.