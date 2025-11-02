«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ранеными участниками специальной военной операции в Центральном военном госпитале имени П. В. Мандрыка

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ранеными участниками специальной военной операции в Центральном военном госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве помог организовать совместное фото, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Глава государства подсказывал военнослужащим, куда встать.

На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите, — сказал российский лидер.

Путин также привез в госпиталь иконы, подаренные ему бойцами СВО на день рождения. Президент отметил, что, по словам военных, образа помогли защитить их от вражеских пуль во время боевых действий.

Кроме того, глава государства рассказал военным, что подразделения украинской армии в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР оказались окружены. Путин уточнил, что в зоне спецоперации обстановка развивается в пользу российских войск.

Российский лидер также подчеркнул, что Киев должен решить судьбу окруженных военнослужащих. По его словам, Россия готова приостановить боевые действия и допустить в эти районы журналистов.