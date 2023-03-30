«Мы уже устали считать все эти пакеты»: в Госдуме высказались о санкциях Депутат ГД Кирьянов заявил, что санкции не смогли обрушить российскую экономику

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Антироссийский санкции не смогли обрушить экономику России, как рассчитывали на Западе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он рассказал Lenta.ru, что в РФ «уже устали считать все эти пакеты санкций», которые продолжает вводить Запад.

На сегодняшний день мы уже устали считать все эти пакеты санкций, индивидуальные санкции и так далее. <...> Но мы видим по итогам прошлого года, что санкционная политика Запада не смогла обрушить российскую экономику и не смогла нанести тотальный ущерб тем процессам, которые идут в России, — отметил парламентарий.

Депутат уточнил, что Россия находится в условиях адаптации к новым экономическим условиям и перестраивает товарно-логистические цепочки. Он отметил, что показатель ВВП снизился всего на 2,1%, что стало разочарованием для тех, кто принимал антироссийские санкции. Парламентарий пояснил, что сейчас даже просматривается рост экономики. Кирьянов заявил, что в 2023 году будут продолжены все мероприятия, начатые в 2022-м. Депутат также пояснил, что премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил период адаптации российской экономики к 2024 году.

Соответственно, исходя из этого сегодня мы принимаем решения по настройке новой экономической реальности, — заключил Кирьянов.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие к многим международным институтам.