МВД запретило надевать наручники на детей и женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России запретило надевать наручники на женщин и детей, а также на подозреваемых в экономических преступлениях, заявила представитель ведомства Ирина Волк. Она отметила, что после проведенного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека дополнительно изучена практика применения в отдельных территориальных органах МВД России наручников.

В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» (наручники. — NEWS.ru) руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений, — пояснила она.

Представитель МВД подчеркнула, что нормативные акты предусматривают разные подходы к применению спецсредств в отношении задержанных граждан, это зависит от степени их опасности для общества.

Ранее Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя из Москвы по обвинению в незаконном сбыте морских деликатесов. Подозреваемый мужчина успел продать более 6,5 тонны краба и около 300 килограммов морского гребешка.