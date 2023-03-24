МВД может начать контролировать психически нездоровых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России выступила за контроль полиции за психически нездоровыми людьми, заявила замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ведомства Ирина Ребрина, выступая в комитете по безопасности Госдумы. По ее словам, речь идет об информированности органов, а не вмешательстве в лечение пациентов.

Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, — сказала Ребрина.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов могли бы собирать информацию от соседей, близких родственников о том, как живут психически больные и «что у них в головах затевается».

Ранее в селе Урожайное Алтайского края местная жительница сожгла полуторогодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. Было установлено, что женщина психически больна, а с января 2023 года она была ограничена в родительских правах. Свой поступок мать убитой объяснила тем, что «изгоняла из дочери духов».