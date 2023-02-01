Мурашко призвал оградить детей от вейпов Мурашко призвал остановить вовлечение детей и подростков в курение вейпов

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Потребление вейпов в России необходимо минимизировать, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Совфеде. Особый акцент он сделал на том, что следует оградить от этой привычки несовершеннолетних, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически [нужно] уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого и [принятия] более жесткого законодательства, — цитирует агентство министра.

Мурашко добавил, что вовлечению несовершеннолетних в курение вейпов способствуют яркость продукции и вкусовые добавки. При этом вейпы, как и обычные сигареты, наносят вред здоровью подростков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать возможный запрет электронных сигарет. Необходимость таких мер он обосновал тем, что «эта зараза все больше захватывает школы».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, в свою очередь, заявил, что запрещать сразу все никотиносодержащие жидкости в России не станут. Вопрос будет решаться постепенно и аккуратно.