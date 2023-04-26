Москалькова указала на акт великодушия при обмене пленными с Украиной Москалькова: четверо пленных были возвращены Украине сверх обмена «40 на 40»

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Российские пленные

Четверо украинских военнопленных были отданы Киеву сверх проговоренной ранее нормы обмена «40 на 40», заявила в своем Telegram-канале уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, те были тяжело ранены, и Минобороны решило прибегнуть к принципам гуманности.

Сегодня на Родину из плена вернулись еще 40 наших ребят! После реабилитации они вернутся к родным и близким. А четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ, Министерство обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена «40 на 40», — написала Москалькова.

Она подчеркнула, что главный результат обмена пленными — возвращение российских солдат обратно на родину. Омбудсмен поблагодарила всех причастных к организации миссии.

26 апреля днем власти Украины и России договорились об очередном обмене военнопленным Так, в Минобороны РФ заявили, что из украинского плена были освобождены 40 российских солдат. В ведомстве подчеркнули, что на Украине им грозила смертельная опасность. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что из российского плена на родину вернулись 44 военнослужащих, включая 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Он также заявил, что среди пленных есть раненые.