Морские пехотинцы Балтийского флота провели учения под Калининградом

Фото: Министерство обороны РФ

Морские пехотинцы провели учения со стрельбой под Калининградом, сообщила пресс-служба Балтийского флота РФ, передает РИА Новости. В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц техники.

В Калининградской области проводятся учения со стрельбами, в них участвуют около 500 морпехов и до 30 единиц военной техники, отрабатываются действия в обороне, в наступлении и при инженерной разведке местности, — рассказали в пресс-службе.

10 июня в Тихом океане завершились очередные учения группировки сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Военные отрабатывали практические действия, в целом более 300 боевых упражнений, сообщили в Минобороны РФ.

170 из произведенных маневров прошли с применением оружия, добавили в ведомстве. Удары наносились высокоточным оружием морского базирования. Моряки смогли отработать весь алгоритм, из учений исключили только фактические пуски крылатых ракет.