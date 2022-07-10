МО России: на базе под Славянском уничтожено более 100 украинских военных ВС России сообщили о ликвидации ангаров ВСУ с американскими гаубицами М777 в Константиновке

Вооруженные силы РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В ходе операции был уничтожен пункт временной дислокации артиллерии Украины, в котором находилось около 100 военных, а также более тысячи снарядов для гаубиц М777, поставленных США, и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск, — сказал Конашенков.

Кроме того, в Константиновке ВС РФ ликвидировали два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США. По сообщению Минобороны, из них велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

В ведомстве также отметили работу ВКС России. Истребители Су-35 в воздухе сбили два самолета ВСУ Су-25. Также были ликвидированы один МиГ-29 и три пункта управления ВСУ в Донецкой народной республике. Украина понесла потери в живой силе, в том числе нацформирования «Кракен», и в технике, отмечается в сообщении.

ВС России также уничтожили взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». Кроме того, за сутки были ликвидированы два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-б».

В Минобороны России добавили, что ВСУ предпринимают попытки восполнить потери личного состава. Для этого, как сообщили в российском военном ведомстве, на передовую отправляют неподготовленных резервистов.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал действия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за введение ограничений на передвижение призывников и резервистов. Политик потребовал не принимать без него таких «драконовских решений».