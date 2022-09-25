МО РФ: в районе Запорожья ликвидировано до 100 иностранных наемников Минобороны: ВС России уничтожили до 100 иностранных наемников и 15 единиц бронетеники в районе Запорожья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье, ликвидировав около 100 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, также в результате удара из строя было выведено 15 единиц вражеской бронетехники.

Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники, — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что ВКС России обстреляли пункт ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады армии Украины в районе населенного пункта Анновка ДНР. В результате удара было уничтожено до 50 солдат и 28 единиц бронетехники. Кроме того, российские военные сорвали наступление противника в направлении Марьинки.

Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка ДНР. Потери противника составили свыше 50-ти боевиков, — отметили в ведомстве.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников под Николаевом. По данным ведомства, ликвидировано до 300 бойцов. Помимо этого, ударами ВКС России в регионе было уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ, три танка и 16 боевых бронированных машин.