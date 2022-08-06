МО РФ: под Белогоркой уничтожено более 400 украинских военных В Минобороны РФ сообщили, что ВКС уничтожили под Белогоркой более 400 украинских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35

В результате нанесения Воздушно-космическими силами России ударов по населенному пункту Белогорка Херсонской области был поражен временный пункт дислокации 46-й бригады ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате нанесения огня погибло более 400 украинских военных.

В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов, — говорится в сообщении Минобороны.

Также российские войска нанесли удары высокоточным оружием и по другим населенным пунктам Херсонской области — Андреевка, Лозовое и Долговое. В силовом ведомстве отметили, что всего там было уничтожено 70 солдат ВСУ, по меньшей мере 150 получили травмы разной степени тяжести.

Ранее стало известно, что Псковская область возьмет шефство над взятым под контроль в ходе спецоперации Бериславским районом Херсонской области, об этом заявил глава субъекта РФ Михаил Ведерников. В ходе совещания с подчиненными он отметил, что относиться к подшефному району следует как к еще одному муниципалитету, и там необходимо как можно скорее обеспечить работу основных направлений жизнедеятельности.