Российский регион возьмет шефство над частью Херсонской области Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мужчины во время восстановления надписи «Херсон» на въезде в город

Псковская область возьмет шефство над освобожденным в ходе спецоперации Бериславским районом Херсонской области, заявил глава российского региона Михаил Ведерников. В ходе совещания с починенными он отметил, что относиться к подшефному району следует как к еще одному муниципалитету, и там необходимо как можно скорее обеспечить работу основных направлений жизнедеятельности, сообщается на сайте правительства Псковской области.

Губернатор призвал в первую очередь обратить внимание на инфраструктуру Бериславского района. По его словам, украинские чиновники «растащили, что можно и что нельзя», и за красивыми фасадами может находиться «гнилая коммуналка и разбитые дороги».

В качестве приоритетных направлений Ведерников обозначил подготовку школ к учебному году, а района в целом — к зиме. Кроме того, посоветовал обратить внимание на социальную защиту населения, общественные проекты и культуру. Жители района должны понимать, что «Россия здесь всерьез и навсегда» и видеть реальную помощь, подчеркнул он.

Работы предстоит много. При поддержке федерального центра все задачи выполним. Мы своих не бросаем! — заключил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над районами Харьковской области, которые находятся под контролем российской армии. В частности, гуманитарная помощь была доставлена в город Купянск, который посетил и мэр Краснодара Андрей Алексеенко.