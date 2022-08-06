Псковская область возьмет шефство над освобожденным в ходе спецоперации Бериславским районом Херсонской области, заявил глава российского региона Михаил Ведерников. В ходе совещания с починенными он отметил, что относиться к подшефному району следует как к еще одному муниципалитету, и там необходимо как можно скорее обеспечить работу основных направлений жизнедеятельности, сообщается на сайте правительства Псковской области.

Губернатор призвал в первую очередь обратить внимание на инфраструктуру Бериславского района. По его словам, украинские чиновники «растащили, что можно и что нельзя», и за красивыми фасадами может находиться «гнилая коммуналка и разбитые дороги».

В качестве приоритетных направлений Ведерников обозначил подготовку школ к учебному году, а района в целом — к зиме. Кроме того, посоветовал обратить внимание на социальную защиту населения, общественные проекты и культуру. Жители района должны понимать, что «Россия здесь всерьез и навсегда» и видеть реальную помощь, подчеркнул он.

Работы предстоит много. При поддержке федерального центра все задачи выполним. Мы своих не бросаем!заключил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над районами Харьковской области, которые находятся под контролем российской армии. В частности, гуманитарная помощь была доставлена в город Купянск, который посетил и мэр Краснодара Андрей Алексеенко.