Кубань взяла шефство над районами Харьковской области Краснодарский край взял шефство над районами Харьковской области и направил гумпомощь

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Купянский район Харьковской области

Краснодарский край взял шефство над районами Харьковской области, находящимися под контролем российской армии, сообщает News Front. В частности, гуманитарная помощь была доставлена в город Купянск, который посетил и мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Привезли гуманитарный груз для жителей для Харьковской области от Краснодарского края — это медикаменты, продукты питания, необходимые строительные материалы, для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе, — рассказал он.

Алексеенко заверил, что Краснодарский край будет и дальше оказывать помощь подшефному региону.

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подчеркнул, что данное событие очень своевременно и важно для местных жителей. Также он заявил про договоренности о предоставлении гуманитарной помощи на регулярной основе.

Ранее руководитель временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи регионов. Пасечник отметил, что власти ЛНР уже оказывают поддержку харьковчанам в сфере электроэнергии.