МО РФ сочло нарушением отправку мобилизованных без необходимых вещей

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Отправка мобилизованных без необходимых вещей является нарушением, заявили на горячей линии Минобороны по вопросам частичной мобилизации в разговоре с RTVI. В ведомстве уточнили, что в военкомате выдается список обязательных к получению вещей и на пункте распределения человек должен получить полный комплект всего необходимого для несения службы.

На пункте распределения человек должен получить полный комплект. <...> Если что-то из этого списка не получено, то это нарушение. Человека должны полностью обеспечить, — подчеркнули на горячей линии.

При этом отмечается, что в разных родах войск требуется различная экипировка.

На вопрос, будет ли мобилизованным предоставлена компенсация при покупке обмундирования за свой счет, на горячей линии Минобороны ответили отрицательно. Там уточнили, что единовременные выплаты мобилизованным начисляются с первого дня и благодаря ним военные могут приобретать в том числе и дополнительную экипировку.

Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщили, что призванные в рамках частичной мобилизации обеспечиваются всей необходимой экипировкой, но военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей. При этом запрещено брать с собой алкоголь и сильнодействующие вещества, а также смартфоны.

Также уточняется, что мобилизованных полностью обеспечат питанием, в которое включены мясные, овощные или рыбные блюда, и необходимыми лекарствами. Военнослужащие могут брать с собой продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний.