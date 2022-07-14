Минобороны России: на Украине больных призывников лишают медкомиссии Минобороны России: военкоматы Украины заставляют больных призывников отказываться от медкомиссии

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что украинские военкоматы отказывают мобилизованным гражданам в медкомиссии, таким образом все мужское население страны автоматически становится годным к военной службе. Это следствие коррумпированности чиновников, которые «без сожаления отправляют отправляют людей на неминуемую гибель», гласит заявление ведомства.

По показаниям пленных военнослужащих ВСУ большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии, — говорится в сообщении.

В ведомстве украинских чиновников сравнили с нацистами, которые, «осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону больных, стариков и подростков».

Сегодня днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Киева предписали диппредставительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев призывного возраста — от 18 до 60 лет. Она подчеркнула, что сделать это легально невозможно.

21 июня Минобороны России сообщило, что Киев проводит принудительную мобилизацию в регионах, которые находятся недалеко от зоны боевых действий. В частности, украинские силовики блокируют выезд из Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. Местные полицейские задерживают мужчин всех возрастов с целью дальнейшей отправки в зоны военных столкновений, уточнили в министерстве.