Мишустин дал два месяца МЭР на подготовку плана поддержки промышленности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катанка алюминия в цехе Иркутского алюминиевого завода

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития (МЭР) подготовить предложения по улучшению мер поддержки отечественной промышленности, сообщается на сайте правительства России. Ведомство должно представить их в кабмин к 20 июля.

Минэкономразвития <...> предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, — говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с Минпромторгом МЭР поручено при подготовке предложений по реализации национальных проектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.

В правительстве подчеркнули, что создание новых точек роста в отечественной промышленности является частью работы по укреплению технологического суверенитета в условиях внешних санкций. В течение ближайших двух лет в России запланирован запуск индустриальных мегапроектов в целом ряде отраслей, в том числе в обрабатывающей промышленности. Это поможет обеспечить формирование заказа на разработку и внедрение критических технологий.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году на уровне 2,8%. В текущем году темп роста экономики, по расчетам ведомства, предполагается на уровне 1,2%. Максим Решетников, глава МЭР, указал, что восстановление потребительского спроса является основным фактором роста.