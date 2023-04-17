Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году на 2,8%

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Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 2,8%, сообщает РБК. Темп роста экономики в текущем году предполагается на уровне 1,2%.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития, указал, что восстановление потребительского спроса является основным фактором роста.

Ранее правительство улучшило прогноз социально-экономического развития страны на основе позитивной статистики, которую отметил президент России Владимир Путин. Власти первоначально предполагали снижение ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году. Однако уже в апреле ожидается существенный рост ВВП в реальном выражении.

Ранее Минэкономразвития России повысило оценку среднего курса доллара к рублю на 2023 год до 76,5 рубля. Выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ, он подчеркнул, что за последнее время торговый баланс курса рубля заметно ослаб, а потому прогнозы на будущее такие неутешительные. При этом он подчеркнул, что с 2024 по 2026 год рубль продолжит падать, но куда более плавно — среднегодовой курс за эти три года будет находиться на отметке в 76,8 рубля.

МВФ ранее спрогнозировал в 2023 году экономический рост в России в размере 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года. В 2024 году рост экономики России прогнозируется на уровне 2,1%. В то же время в США в 2024 году планируется падение на 0,2%.