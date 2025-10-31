Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 октября 2025 в 11:40

Мирошник объяснил, почему в России «копятся» тела солдат ВСУ

Мирошник: Украина только на словах хочет забрать тела своих солдат

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российская сторона готова передать Украине останки погибших военнослужащих, однако Киев проявляет к этому лишь формальный интерес, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что собственные солдаты являются для Киева «расходным материалом».

Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество, — сказал Мирошник.

По мнению российского представителя, отказ от полноценного сотрудничества по этому вопросу со стороны Украины объясняется несколькими факторами. Во-первых, это может обнажить реальные масштабы потерь, что противоречит официальной позиции Киева о минимальных жертвах. Во-вторых, как считает Мирошник, такой подход позволяет властям Украины экономить на выплатах семьям погибших.

Ранее Мирошник заявил, что в Киеве обеспокоились после слов о том, что российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, сообщили о пытках на электрическом стуле, постоянных избиениях и экспериментах. По его словам, причина такой реакции в том, что информация правдива.

Родион Мирошник
ВСУ
Киев
Украина
