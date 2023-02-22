Миронов отказался конкурировать с Путиным на выборах Собчак: Миронов заявил, что не станет выдвигать конкурентов Путину на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что будет предлагать однопартийцам не выдвигать кандидата от партии для участия в президентских выборах, а поддержать действующего президента Владимира Путина, сообщила блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее словам, эту инициативу глава партии намерен озвучить на предстоящем съезде партии в мае.

Считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется не только за будущее не только нашей Родины, но и за будущее всего человечества. Поддержат ли меня мои товарищи, покажет съезд, — приводит Собчак слова Миронова.

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин ранее заявил, что в 2024-м намерен баллотироваться на пост президента. Миронов поддержал это решение писателя, но предложил не торопить события.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия — За правду» и лицо, близкое к администрации президента, сообщили о намерении Захара Прилепина выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Собеседник издания, близкий к администрации президента, уточнил, что сейчас обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании. Сам писатель на вопрос о возможности выдвижения прямо не ответил.