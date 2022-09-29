Минюст расширил список болезней, защищающих от попадания в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов

Минюст принял во внимание предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова расширить список заболеваний, освобождающих людей от предварительного заключения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе омбудсмена. В список включили 90 болезней в соответствии с последней версией международной классификации болезней (МКБ-10), это позволило смягчить условия, при которых граждан отправляют в СИЗО.

Безусловно, эти изменения позволят не помещать в СИЗО значительно больше людей, чем сейчас. В некоторых случаях, возможно, это позволит сохранить им жизнь, — сказал Титов.

В 2020 году Титов предложил внести в список оснований для освобождения все формы рака (если лечение нельзя получить в месте лишения свободы), апластическую анемию, болезнь Паркинсона, эпилепсию с определенной частотой и тяжестью припадков, деменцию, депрессивные эпизоды и рекуррентные депрессии тяжелой степени и другие заболевания.

В конце августа стало известно, что следственные изоляторы в России, которые суммарно рассчитаны на содержание 118 495 человек, заполнены на 96%. Во ФСИН подчеркнули, что общий лимит наполнения не превышен и при необходимости свободные места найдутся.