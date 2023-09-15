Политтехнолог Белковский и журналист Шепелин признаны иноагентами

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Станислав Белковский

Министерство юстиции России внесло пять новых записей в реестр иноагентов. В списке теперь значатся: публицист и политолог Станислав Белковский, военный аналитик Юрий Федоров, ведущий «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Кирилл Седов, журналист Илья Шепелин и экс-глава Штаба Навального в Волгограде (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Евгений Кочегин.

На сайте Минюста уточняется, что вышеуказанные лица внесены в реестр иноагентов на основании ст. 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В минувшую пятницу, 8 сентября, Минюст внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень иностранных агентов. Помимо него, перечень иноагентов пополнили либеральный политический деятель Наталья Пелевина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), кинорежиссер Мумин Шакиров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), социолог Николай Митрохин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналист Андрей Мальгин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также муниципальный депутат Ефремова Ольга Подольская (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

В июле депутат Госдумы Андрей Луговой предложил ранжировать иноагентов по степени вины и ущерба от их деятельности. По мнению парламентария, «особо опасных» иностранных агентов, а также «представляющих прямую угрозу суверенитету страны» следует отнести в отдельную красную зону и применять против них наказания «по высшим мерам».