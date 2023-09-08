Солиста «Порнофильмов» признали иноагентом Минюст включил солиста группы «Порнофильмы» Котлярова в список иноагентов

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Владимир Котляров

Минюст России внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова в перечень иностранных агентов, говорится в сообщении на сайте ведомства. Помимо того, реестр иноагентов пополнили еще пять человек.

Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории РФ. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, — говорится в заявлении Минюста.

Помимо фронтмена «Порнофильмов», перечень иноагентов пополнили либеральный политический деятель, правозащитник и театральный сценарист Наталья Пелевина, кинорежиссер и публицист Мумин Шакиров, социолог Николай Митрохин, журналист Андрей Мальгин, а также муниципальный депутат из тульского Ефремова Ольга Подольская, помогавшая семье девочки Маши Москалевой, отца которой, Алексея Москалева, посадили на два года за повторную дискредитацию ВС РФ из-за постов в «Одноклассниках» с критикой СВО на Украине.

В июле депутат Госдумы Андрей Луговой предложил ранжировать иноагентов по степени вины и ущерба от их деятельности. По мнению парламентария, «особо опасных» иностранных агентов, а также «представляющих прямую угрозу суверенитету страны» следует отнести в отдельную красную зону и применять против них наказания «по высшим мерам».

Комментируя предложение Лугового, первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов признался, что не видит необходимости в ранжировании иноагентов. По мнению народного избранника, меры наказания, предусмотренные законом, нужно применять вне зависимости от наличия в списках иноагентов, поскольку важен состав преступления, а не статус конкретного лица.