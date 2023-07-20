В Госдуме предложили ранжировать иноагентов Депутат Госдумы Луговой предложил ранжировать иноагентов «по степени вины»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Луговой

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил утвердить шкалу ранжирования иноагентов по cтепени вины, сообщается на сайте ЛДПР. «Особо опасным» и «представляющим прямую угрозу суверенитету страны» «иноагентам», по мнению Лугового, нужно отвести отдельную «красную зону» и применять к ним «меры противодействия и наказания по выcшим мерам».

Предлагаю ввести шкалу ранжирования персоналий по степени вины и возможного ущерба от их деятельности, создать экспертную комиссию для научной экспертизы материалов об истории и сделать процедуру внесения в реестр более прозрачной и понятной, — заявил парламентарий.

По мнению Лугового, «иноaгентам», оставшимся в стране, отведена «решающая роль в подрыве России», а cроки победы в «прокси-войне» будут зависеть от того, как скоро депутаты Госдумы «перекроют кислород русофобcтвующим либералам». Среди предлагаемых им мер — создание экспертной комиссии.

Ранее Советский районный суд Владивостока впервые признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сам журналист рассказал, что рад победе, но считает, что решение может быть отменено.