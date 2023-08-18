Алексея Москалева отправили в ШИЗО

Фото: Соцсети

Алексей Москалев

Осужденного по статье о дискредитации ВС РФ Алексея Москалева перевели в штрафной изолятор, сообщила в Telegram группа поддержки Алексея и его дочери Марии. Причины перевода заключенного в ШИЗО не раскрываются. В связи с этим Москалев не может получать заказы от других людей.

Мы стали выяснять почему отменили наш заказ, который мы оформили для Алексея. Созвонились с оператором, который ответил, что они не могут доставить заказ заключенному, потому что он находится в ШИЗО. Мы уточняем по какой причине Алексея Москалева отправили в ШИЗО, и на сколько суток, — говорится в сообщении группы поддержки Москалева.

Москалев был задержан в Минске 30 марта. За два дня до этого в ночь перед вынесением приговора он сбежал из-под домашнего ареста в Москве.

У Москалева отняли и поместили в приют в Тульской области дочь, нарисовавшую на школьном уроке ИЗО антивоенный рисунок. Инцидент произошел в апреле 2022 года в школе № 9 города Ефремова. Шестиклассникам дали задание нарисовать плакаты в поддержку российских войск на Украине. Дочь Алексея Москалева изобразила два флага — украинский и российский, снабдив рисунок пацифистскими лозунгами. Позже Москалев был арестован за публикацию в соцсетях комментариев о событиях в городе Буче. Соцзащита попросила суд ограничить в правах отца девочки.