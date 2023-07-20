В ГД оценили предложение ранжировать иноагентов по категориям Депутат Шолохов не согласился с необходимостью ранжировать иноагентов по категориям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предложение ранжировать иностранных агентов не является необходимостью, поскольку в России достаточно законов, описывающих противоправные действия, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, при определении статуса иноагента гораздо важнее состав преступления.

Я бы не стал ранжировать иноагентов. У нас достаточно законов, которые описывают противоправные действия и иноагентов, и тех, кто не является иноагентом. Я имею в виду наказания за разжигание розни, пропаганду насилия, содействие терроризму и другие тяжкие преступления. Мне кажется, правильно применять эти нормы, и тогда уже не имеет значения, является ли лицо иноагентом или нет. Важнее состав преступления, — считает Шолохов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предложил доработать формат единого реестра иноагентов и ввести шкалу ранжирования персоналий по степени вины и возможного ущерба от их деятельности. Особо опасным и представляющим прямую угрозу суверенитету страны депутат предложил отвести отдельную «красную зону» и применять меры противодействия и наказания по высшим мерам.

Совет Федерации ранее одобрил закон о штрафах для пособников иноагентов. Согласно документу, опубликованному в думской правовой базе, в случае нарушения закона юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей, а физлица — от 30 до 50 тысяч. Рассматривать дела этой категории будут судьи, а составлять протоколы о правонарушениях смогут должностные лица Минюста.