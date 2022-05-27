Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла Минсельхоз предложил увеличить экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн

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Минсельхоз предложил увеличить экспорт подсолнечного масла из России на 400 тысяч тонн, на шрот — на 150 тысяч тонн, информация об этом была опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время размер квоты на экспорт составляют 1,5 млн тонн подсолнечного масла и 700 тысяч тонн подсолнечного шрота.

Остаток к экспорту масла подсолнечного на период май — август 2022 года в рамках действующей квоты (1,5 млн тонн) оценивается на уровне 1,284 млн тонн. Согласно прогнозным балансам при условии оценки запасов на конец сезона на уровне 208 тыс. тонн (прирост составил 83 тыс. тонн к уровню конечных запасов сезона 2020-2021 года) возможный объем к вывозу на период май-август с учетом полного обеспечения потребности внутреннего рынка оценивается на уровне 1,684 млн тонн, — отмечается в документе.

Подкомиссия Минсельхоза по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение о квоте на экспорт масла и шрота, а также о запрете на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля 2022 года. Отмечается, это было сделано для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля заявил, что России в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия придётся внимательнее относиться к поставкам за рубеж. Глава государства подчеркнул, что нужно отслеживать отправку продуктов и товаров в страны, которые враждебно относятся к Москве